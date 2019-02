Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim - Zwei leicht verletzte ...

Mannheim - Zwei leicht verletzte Personen nach Vorfahrtsverletzung, ein Pkw blieb nach Überschlag auf dem Dach liegen

Mannheim - Am 22.02.2019, gegen 18.00 Uhr, befuhr eine 22-jährige VW-Fahrerin aus Mannheim die Straße Wingertsau in Richtung Wingertsbuckel. An der Kreuzung Hauffstraße missachtete sie die Vorfahrt einer 59-jährigen Frau aus Mannheim, die mit ihrem Mercedes-Benz die Hauffstraße in Richtung Talstraße befuhr. Durch den Aufprall wurde der VW abgewiesen, überschlug sich und prallte schließlich gegen eine Laterne, wo der Pkw auf dem Dach zum Liegen kam. Die 22-Jährige konnte durch die Hilfe von anwesenden Zeugen aus ihrem Pkw befreit werden. Nach der Erstversorgung wurde die Unfallverursacherin mit einem RTW in ein Mannheimer Krankenhaus gebracht. Sie erlitt Körperprellungen sowie Schürfwunden. Auch die 59-Jährige wurde bei der Kollision leicht verletzt. Sie klagte über Schmerzen im Rücken- und Nackenbereich. Ein Transport in ein Krankenhaus war aber nicht erforderlich. Die Höhe der Sachschäden an den beiden Fahrzeugen und dem Lichtmasten kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der nicht mehr fahrbereite VW wurde abgeschleppt.

