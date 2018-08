Polizeipräsidium Mannheim / Mannheimer Neckarstadt: Fünf ...

Mannheimer Neckarstadt: Fünf Verletzte bei Kellerbrand

Mannheim - Bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Max-Joseph-Straße wurden fünf Hausbewohner durch Rauchgas leicht verletzt. Das Feuer war gegen 01.20 im Keller des 5-stöckigen Hauses ausgebrochen. Das Treppenhaus war kurz darauf stark verraucht. Die insgesamt acht Wohnungen selbst waren nicht betroffen. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. Sie konnten anschließend wieder in ihe Wohnungen zurück. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Es entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.

