Polizeipräsidium Mannheim / Meckesheim: Auffahrunfall auf B 45; ...

Meckesheim: Auffahrunfall auf B 45; zwei Verletzte

Meckesheim - Bei einem Auffahrunfall auf der B 45 wurden am frühen Samstagnachmittag zwei Personen verletzt. Ein 59-jähriger VW-Fahrer war von Zuzenhausen in Richtung Meckesheim unterwegs, als er ein vorausfahrender 42-jährger Renault-Fahrer an der Einmündung zur L 547 nach Eschelbronn verkehrsbedingt abbremsen musste. Der 42-Jährige sowie sein 15-jähriger Sohn wurden mit leichteren Verletzungen zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Der VW musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.

