Polizeipräsidium Mannheim / Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis: ...

Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis: 17-jähriger Leichtkraftradfahrer bei Sturz schwer verletzt - mit Hubschrauber in Klinik eingeliefert

Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis - Bei einem Unfall am Montag gegen 13.15 Uhr auf der Landesstraße 549 in Richtung Eschelbronn wurde ein 17-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrads schwer verletzt. Nach den bisherigen Unfallermittlungen bog ein Autofahrer von Eschelbronn kommend nach links in einen Feldweg ein, nachdem ihm ein entgegenkommender Autofahrer das Abbiegen ermöglicht und abgebremst hatte. Der nachfolgende Zweiradfahrer bremste ab und stürzte, zu einer Kollision mit dem vorausfahrenden Auto kam es nicht. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in eine Klinik nach Ludwigshafen. Die weiteren Unfallermittlungen führt das Verkehrskommissariat Heidelberg.

