Polizeipräsidium Mannheim / Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis: ...

Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer missachtet Vorfahrt - Motorradfahrer leicht verletzt - Verursacher flüchtet zunächst vom Unfallort

Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis - Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 18.25 Uhr an der Einmündung B 45/Zuzenhäuser Straße wurde ein 54-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt. Ein 61-jähriger Fahrer eines BMW war von der Zuzenhäuser Straße nach links auf die B 45 in Richtung Mauer eingebogen. Dabei kam es zur Kollision mit dem 54-jährigen Fahrer einer BMW, der von Zuzenhausen kommend nach links abbiegen wollte. Der den Zusammenstoß stürzte der Motorradfahrer zu Boden. Der 61-Jährige kümmerte sich nicht um den Verletzten und entfernte sich anschließend zu Fuß von der Unfallstelle. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung durch einen Notarzt mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Noch während der Unfallaufnahme gegen 19 Uhr kehrte der Unfallverursacher an die Unfallstelle zurück. Warum er von der Unfallstelle geflüchtet war, konnte er nicht erklären. Da er offensichtlich unter Schock stand, wurde er ebenfalls mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert. Gegen den 61-Jährigen wird wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

