Polizeipräsidium Mannheim / Mit Wodkaflasche auf Kopf geschlagen ...

Mit Wodkaflasche auf Kopf geschlagen - Zeugen gesucht

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis - Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen vier männlichen Personen kam es am Freitagabend am Bahnhof Schwetzingen. Nachdem die vier Männer bereits mehrere Stunden zusammen verbracht und reichlich Alkohol konsumiert hatten, gerieten sie gegen 22.20 Uhr in Streit. Im weiteren Verlauf schlug einer von ihnen einem 29-Jährigen mit einer Wodkaflasche auf den Kopf. Dieser erlitt hierdurch eine stark blutende Platzwunde und wurde nach notärztlicher Erstbehandlung in eine Klinik eingeliefert, wo er stationär aufgenommen werden musste. Der Schläger sowie ein Begleiter flüchteten nach der Tat Richtung Kurfürstenstraße. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnten die Personen nicht festgestellt werden. Die beiden flüchtigen Personen werden wie folgt beschrieben: beide männlich, ca. 17 bis 21 Jahre alt, ca. 170 cm bis 180 cm groß. Einer von ihnen hat eine kräftige Statur sowie eine Glatze und trug ein graues Oberteil. Welche der beiden Personen den Schlag ausführte, bedarf weiterer Ermittlungen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter 06202/2880 zu melden.

