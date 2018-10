Polizeipräsidium Mannheim / Mühlhausen : PKW ...

Mühlhausen (Rhein-Neckar-Kreis): PKW von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen, Fahrerin leicht verletzt - Zeugen gesucht

Mühlhausen (Rhein-Neckar-Kreis) - Am Montagabend, gegen 20.00 Uhr, fuhr eine 28-jährige BMW-Fahrerin auf der B 39 von Angelbachtal in Richtung Mühlhausen. In einer Rechtskurve kam der PKW aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab, fuhr die Böschung hinauf und überschlug sich. Die Fahrerin zog sich leichtere Verletzungen zu und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der BMW musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit dem Verkehrsunfalldienst unter Tel.: 0621/174-4140 in Verbindung zu setzen.

