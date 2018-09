Polizeipräsidium Mannheim / Mühlhausen / Rhein-Neckar-Kreis / ...

Mühlhausen / Rhein-Neckar-Kreis / Motorradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Mühlhausen - Lebensgefährliche Verletzungen erlitt am Montagabend ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der B 39. Ein 50-jähriger Sprinter-Fahrer wollte kurz nach 15.30 Uhr von der Malschenberger Straße nach links auf die B 39 einbiegen, wobei er die Vorfahrt des auf der B 39 in Richtung Sinsheim fahrenden 31-jährigen Krad-Fahrers missachtete und mit diesem zusammenstieß. Hierdurch erlitt der 31-jährige lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Seine Yamaha und der Sprinter mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 28.000,- Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme war die B 39 bis ca. 18.00 Uhr halbseitig gesperrt. Die Polizei regelte den Verkehr

