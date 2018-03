Polizeipräsidium Mannheim / Neckargemünd / Rhein-Neckar-Kreis: ...

Neckargemünd / Rhein-Neckar-Kreis: Gefangenenbefreiung mal anders

Neckargemünd / Rhein-Neckar-Kreis - Am Samstag, gegen 15 Uhr fand ein elfjähriger Junge am Radweg zwischen Neckargemünd und Neckarsteinach funktionsfähige Handschellen. In der Annahme, dass es Kinderspielzeug wäre, legte er sich die Handschellen an. Diese ließen sich jedoch nicht mehr öffnen, weshalb der "Gefangene" in Begleitung seines Vaters beim Polizeirevier Neckargemünd vorstellig wurde und um "Gefangenbefreiung" ersuchte. Da die dienstlichen Handschellenschlüssel nicht passten, bastelte ein Polizeibeamter aus einem alten Schrankschlüssel einen Dietrich, mit dem schließlich der Junge aus seiner misslichen Lage befreit werden konnte.

