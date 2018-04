Polizeipräsidium Mannheim / Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: ...

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall verursacht und abgehauen - Polizei sucht Zeugen

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis - Einen Verkehrsunfall verursachte am Freitagnachmittag ein unbekannter Autofahrer in Neckargemünd und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Unbekannte war gegen 14.50 Uhr auf der Ziegelhäuser Straße in Richtung Heidelberg unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang setzte er unachtsam zum Überholen an, obwohl er seinerseits gerade von einem Motorradfahrer überholt wurde. Der Motorradfahrer musste stark abbremsen und nach links ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei berührte er einen entgegenkommenden Radfahrer. Dieser kam nicht zu Fall. Ein nachfolgender Radfahrer stürzte jedoch beim Ausweichen und zog sich leichte Verletzungen zu. Eine medizinische Behandlung war nicht erforderlich. Der zum Überholen ansetzende Autofahrer fuhr, ohne anzuhalten, einfach weiter. Von diesem ist lediglich bekannt, dass es sich um einen silbernen Mercedes gehandelt haben soll. Zum Fahrer des Fahrzeugs liegen keine weiteren Informationen vor.

Zeugen des Unfalls, die sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0 zu melden.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Michael Klump Telefon: 0621 174-1108 E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/