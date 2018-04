Polizeipräsidium Mannheim / Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: ...

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall mit leicht verletzter Person

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis - Bei einem Auffahrunfall am Dienstagnachmittag in Neckargemünd wurde eine 73-jährige Frau leicht verletzt. Ein ebenfalls 73-jähriger Mann war kurz vor 15 Uhr mit seinem Nissan auf der Neckarsteinacher Straße in Richtung Neckarsteinach unterwegs. Zum Linksabbiegen auf das Gelände einer Tankstelle musste er wegen Gegenverkehrs anhalten. Dabei fuhr ihm ein nachfolgender 75-jähriger Mercedes-Fahrer hinten auf. Die Beifahrerin im Nissan erlitt leichte Verletzungen im Nackenbereich und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

Es ergaben sich keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

