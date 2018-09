Polizeipräsidium Mannheim / Neckargemünd / Rhein-Neckar-Kreis: ...

Neckargemünd / Rhein-Neckar-Kreis: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall auf der B45

Neckargemünd - Am Samstagvormittag, gegen 10.20 Uhr, befuhr eine 73-jährige Frau mit ihrem BMW die B45 aus Richtung Bammental nach Neckargemünd. An der Einmündung B45 / Kriegsmühle bog ein Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn von der Straße Kriegsmühle auf die B45 ein, so dass die 73-Jährige ihren BMW abbremste. Der hinter dem BMW fahrende 58-jährige Mercedesfahrer erkannte dies zu spät und fuhr dem BMW auf. Die beiden Fahrzeuglenker wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der BMW wie auch der Mercedes wurden total beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von insgesamt 20.000.- Euro. Aufgrund auslaufender Betriebsflüssigkeiten wurde eine Spezialfirma zur Reinigung der Fahrbahn hinzugezogen. Während der Verkehrsunfallaufnahme sowie den Reinigungsarbeiten wurde der Verkehr an der Unfallörtlichkeit vorbeigeleitet. Es ergaben sich nur geringfügige Beeinträchtigungen.

