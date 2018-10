Polizeipräsidium Mannheim / Neulußheim : PKW ...

Neulußheim (Rhein-Neckar-Kreis): PKW von der Fahrbahn abgekommen, Fahrer verstorben

Neulußheim (Rhein-Neckar-Kreis) - Am Montagabend, gegen 17.30 Uhr, fuhr ein 56-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem roten Porsche auf der L 546 von Reilingen nach Neulußheim. In Höhe des Bahnhofs Neulußheim kam er auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab und streifte die Leitplanken. Durch Verkehrsteilnehmer wurde der bewusstlose Fahrer aus dem Pkw geborgen und bis zum Eintreffen der Rettungskräfte reanimiert. Unter notärztlicher Begleitung wurde er in eine Klinik eingeliefert, wo er in den Abendstunden verstarb. Am Pkw entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Der Verkehrsunfalldienst hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Mannheim unter Tel. 0621/174-4045 zu melden.

