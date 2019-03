Polizeipräsidium Mannheim / Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis: ...

Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Bepflanzung auf Urnengrab auf Friedhof herausgerissen - Zeugen gesucht

Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis - Ein unbekannter Täter beschädigte ein Urnengrab auf dem Friedhof an der Landesstraße 546, in dem er die Bepflanzung herausriss. Als Angehörige den Vorfall entdeckten, meldeten sie sich am Freitagmorgen sichtlich schockiert gegen 9 Uhr bei der Polizei. Wie mitgeteilt wurde, soll es bereits seit Mitte des vergangenen Jahres mehrfach dazu gekommen sein, dass Pflanzen herausgerissen wurden. Zudem sollen auch Edelstahlgefäße entwendet worden sein. Die Polizei ermittelt nun wegen Störung der Totenruhe und Diebstahl. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 06205/28600 beim Polizeirevier Hockenheim zu melden.

