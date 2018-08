Polizeipräsidium Mannheim / Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: ...

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: 44-jähriger Arbeiter bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis - Schwer verletzt wurde ein 44-jähriger Arbeiter bei einem Unfall auf einer Baustelle in der Straße "Im Braßler" am Mittwoch gegen 12.15 Uhr. Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte sich ein 40 kg schwerer Kalksandstein aus der Halterung eines Krans gelöst und war dem Arbeiter aus etwa drei Meter Höhe in den Rücken gefallen. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in eine Heidelberger Klinik gebracht. Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Wiesloch.

