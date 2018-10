Polizeipräsidium Mannheim / Nußloch / Rhein-Neckar-Kreis: Brand ...

Nußloch / Rhein-Neckar-Kreis: Brand eines Einfamilienhauses - hoher Sachschaden

Nußloch - Am späten Sonntagnachmittag, kurz nach 17.00 Uhr, wurde die Feuerwehr darüber informiert, dass es in der Leopoldstraße in Nußloch zum Brand eines Einfamilienhauses kam. Aus bislang unbekannter Ursache kam es zum Brandausbruch im Erdgeschoss des Anwesens. Die Bewohner, eine dreiköpfige Familie, waren zu diesem Zeitpunkt nicht anwesend. Im Haus befanden sich lediglich zwei Hunde, die bei dem Brand ums Leben kamen. Die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinden Nußloch, Sandhausen waren mit insgesamt 42 Einsatzkräften vor Ort und konnten den Brand zügig unter Kontrolle bringen. Die Brandbekämpfung dauerte bis etwa 18.20 Uhr an. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 250.000.- Euro. Das Einfamilienhaus ist nicht mehr bewohnbar. Die Familie kam bei Freunden unter. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim stv. PvD Andre Ensenberger Telefon: 0621 174-0 E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/