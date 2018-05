Polizeipräsidium Mannheim / Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Beim ...

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Beim Abbiegen an Einmündung mit entgegenkommendem Auto kollidiert - 7.000 EUR Sachschaden - weitere Zeugen gesucht

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis - Am Dienstagabend gegen 19.50 Uhr kam es an der Einmündung Heidelberger Straße/Bruchhäuser Straße zu einem Verkehrsunfall, dabei entstand Sachaschaden von ca. 7.000 Euro, die Beteiligten blieben unverletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen war eine 43-jährige Citroen-Fahrerin von der Heidelberger Straße aus Oftersheim kommend nach links in die Bruchhäuser Straße Richtung Schwetzingen eingebogen und dabei mit einem entgegenkommenden Ford kollidiert. Der Ford des 26-jährigen beteiligten musste abgeschleppt werden. Die weiteren Unfallermittlungen führt das Polizeirevier Schwetzingen. Weitere Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 06202/2880 zu melden.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Dieter Klumpp Telefon: 0621 174-1105 E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/