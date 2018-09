Polizeipräsidium Mannheim / Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Durch ...

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Durch Smartphone abgelenkt: E-Bike-Unfall nahe Oftersheim

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis - Am Dienstagmittag kam es auf dem Radweg an der B291 zwischen Oftersheim und Walldorf zu einem Verkehrsunfall.

Gegen 17:45 fuhr eine 33-Jährige mit ihrem Pedelec auf dem Radweg an der B291 von Walldorf kommend in Richtung Oftersheim. Dort radelte in entgegengesetzter Richtung ein Fahrradfahrer auf seinem E-Bike. Der 24-Jährige war, als sich die Wege der beiden kreuzten, mit seinem Smartphone beschäftigt und achtete deshalb nicht auf den Gegenverkehr. Die Radfahrerin bemerkte noch, dass der Mann mittig auf der Fahrbahn unterwegs war, und versuchte ihn durch Rufe auf sich aufmerksam zu machen. Ihr Versuch auszuweichen, blieb erfolglos, sodass die beiden Räder kollidierten.

Hierbei zog sich die 33-Jährige leichte Verletzungen zu. Ihr Pedelec wurde zudem leicht beschädigt.

