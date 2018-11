Polizeipräsidium Mannheim / Pressemeldung Nr. 2 - Vermisster ...

Pressemeldung Nr. 2 - Vermisster 66-jähriger Mann wieder aufgetaucht - Rücknahme der Fahndung

Mannheim - Der seit Freitagmorgen aus einer Pflegeeinrichtung in den E-Quadraten abgängige 66-jährige Horst F. konnte am Sonntagnachmittag gegen 16.00 Uhr wohlbehalten an seiner ehemaligen Wohnung in MA-Seckenheim in Obhut genommen und anschließend in das Pflegeheim zurückgebracht werden. Wo sich der Vermisste zwischenzeitlich aufgehalten hat, daran konnte sich der Mann nicht mehr erinnern. Pressevertreter werden gebeten das entsprechende Lichtbild aus dem jeweiligen (Online-) Bestand zu löschen. *mm

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Telefon: 0621 174-0 E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/