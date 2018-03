Polizeipräsidium Mannheim / Rauenberg/BAB 6: Betrunkener ...

Rauenberg/BAB 6: Betrunkener Lkw-Fahrer auf der Autobahn unterwegs

Rauenberg/BAB 6 - Ein betrunkener Lkw-Fahrer war am frühen Donnerstagmorgen auf der A 6 bei Rauenberg unterwegs. Der 40-Jährige fiel einer Polizeistreife des Verkehrskommissariats Walldorf kurz vor vier Uhr auf, als er mit seinem Lastwagen auf der rechten Fahrspur in Richtung Heilbronn fuhr. Beim Hinterherfahren bemerkten die Beamten die ruckartigen Fahrbewegungen des Fahrers. Teilweise kam er auch auf den mittleren Fahrstreifen ab. An der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg wurde er schließlich gestoppt und kontrolliert. Dabei stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch im Atem des 40-Jährigen fest. Zudem lag auf dem Beifahrersitz eine angebrochene Schnapsflasche. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Daraufhin wurde der Lkw-Fahrer zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Lastwagen wurde am Kontrollort abgestellt.

Gegen den 40-Jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Sein Führerschein wurde einbehalten.

