Polizeipräsidium Mannheim / Rauenberg: Einbruchsversuch ...

Rauenberg: Einbruchsversuch fehlgeschlagen - Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis - Bislang nicht ermittelte Täter machten sich über das Wochenende an der Terrassentüre eines Anwesens in der Straße "Im Weiherhäusel" zu schaffen. Die Versuche schlugen allerdings fehl; in das Innere des Hauses gelangten die Täter nicht. Die Sachschadenshöhe dürfte mit rund 1.000 Euro zu Buche schlagen. Die Tatzeit liegt zwischen Samstagmittag, 12 Uhr und Montag, kurz nach 18 Uhr. Anwohner oder Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, oder bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, zu melden.

