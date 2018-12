Polizeipräsidium Mannheim / Rauenberg/Malschenberg: 3 Personen ...

Rauenberg/Malschenberg: 3 Personen bei Unfall verletzt

Rhein-Neckar-Kreis - 3 Personen wurden bei einem Verkehrsunfall am 06.12.2018 um 18:00 Uhr auf der Letzenbergstraße in Höhe der Abfahrt in Richtung Rauenberg/ B39 verletzt. Ein 59 jähriger Fahrzeugführer aus Mannheim wollte dabei auf der Letzenbergstraße nach links Richtung Rauenberg abbiegen und übersah den entgegenkommenden Pkw eines 51 jährigen Fahrzeuglenkers aus Rauenberg. Beide Fahrzeuge kollidierten frontal im Kreuzungsbereich. Dabei wurden beide Fahrzeugführer, sowie die Beifahrerin des Rauenberger Mannes verletzt und mussten stationär in Krankenhäusern aufgenommen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 30.000 Euro. Die K 4166 war während der Unfallaufnahme für ca. 2 Stunden gesperrt.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim PvD Lars Rimmelspacher Telefon: 0621 174-2333 E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/