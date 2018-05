Polizeipräsidium Mannheim / Rauenberg / Rhein-Neckar-Kreis / ...

Rauenberg / Rhein-Neckar-Kreis / Heckenbrand greift auf Scheune über

Rauenberg - Am Sonntag gegen 03.30 Uhr fing in der Dielheimer Straße zunächst eine Hecke aus bislang unbekannten Gründen an zu brennen. Noch bevor das Feuer gelöscht werden konnte, griff es auf eine daneben befindliche kleine Scheune über, die teilweise beschädigt wurde. Der Sachschaden hält sich allerdings in Grenzen. Ein Übergreifen auf ein Wohnhaus konnte verhindert werden.

