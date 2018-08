Polizeipräsidium Mannheim / Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: ...

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Schmuckstücke bei Einbruch in Einfamilienhaus erbeutet - Zeugen gesucht!

Rauenberg - In der Zeit von Samstag, 20:15 Uhr bis Sonntag, 14:30 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus in der Straße "Hofäcker" eingebrochen. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter hebelten auf der Gebäuderückseite mit brachialer Gewalt die Terrassentür auf und gelangten so ins Innere. Sie durchwühlten sämtliche Schubladen und Regale, wobei ihnen Schmuckstücke von noch unbekanntem Wert in die Hände fielen. Der entstandene Sachschaden steht bislang noch nicht fest.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch unter Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

