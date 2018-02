Polizeipräsidium Mannheim / Rauenberg: Vorfahrtsverletzung - ...

Rauenberg: Vorfahrtsverletzung - 9.000 Euro Schaden

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis - Eine aus Dielheim stammende Citroen-Fahrerin verursachte am Montag kurz nach 12 Uhr in der Haupt-/Rotenberger Straße einen Verkehrsunfall. Sie hatte die Vorfahrt einer ordnungsgemäß fahrenden Seat Leon-Fahrerin nicht beachtet, so dass es im Kreuzungsbereich zur Kollision kam. Der Citroen der Verursacherin, die nun mit einer Anzeige rechnen muss, war nicht mehr fahrbereit; die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf 9.000 Euro.

