Polizeipräsidium Mannheim / Rauenberg: VW Caddy angefahren und ...

Rauenberg: VW Caddy angefahren und geflüchtet

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis - Einen im Suttenweg in Höhe des Anwesens Nr. 4 geparkten VW Caddy beschädigte in der Zeit zwischen Mittwoch, 17 Uhr und Donnerstag, ca. 6 Uhr ein bislang nicht ermittelter Autofahrer. Trotz des Schadens von 1.000 Euro, kümmerte sich der Verursacher nicht und entfernte sich unerlaubt. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht. Zeugen, die Hinweise zu dem Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, in Verbindung zu setzen.

