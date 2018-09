Polizeipräsidium Mannheim / Reilingen - ...

Reilingen (Rhein-Neckar-Kreis) - Unfall auf der BAB 6 mit einer Toten

Mannheim - Tödliche Verletzungen erlitt eine Pkw-Fahrerin, nachdem sie auf einen vorausfahrenden Sattelzug aufgefahren war. Am 25.09.2018, um 20.30 Uhr, musste der Führer eines Sattelzuges, ca. 3 km nach der Tank- und Rastanlage Hockenheim seine Fahrt in Richtung Heilbronn verlangsamen, da sich der Verkehr vor ihm staute. Dies übersah die 51-Jährige Frau im Opel und fuhr nahezu ungebremst auf das Heck des Sattelzuges auf. Dabei wurde sie so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Der Fahrer im Lkw blieb unverletzt, sein Beifahrer klagte über Nacken- und Rückenschmerzen. Der Verkehr konnte noch an den Unfallfahrzeugen vorbei geleitet werden, so dass es zu keinen größeren Behinderungen kam. Am Opel entstand Totalschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro, am Sattelzug kam es zu einem Schaden von ca. 7.000 Euro.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Berthold Kullik, PvD Telefon: 0621 174-0 E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/