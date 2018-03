Polizeipräsidium Mannheim / Reilingen: Kindergarteneinbruch - ...

Reilingen: Kindergarteneinbruch - Wer kann Hinweise geben ?

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis - Eingebrochen wurde in der Nacht zum Dienstag in den St.-Josef-Kindergarten in der Schulstraße. Auf abschließend noch nicht geklärte Art und Weise verschafften sich die Unbekannten Zugang, brachen Türen auf und betraten einzelne Räume, entwendeten aber nach bisherigen Feststellungen nichts.

Die Sachschadenshöhe dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Einbruch, der sich zwischen Montag, 17 Uhr und Dienstagfrüh, 7 Uhr ereignet hat, geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Neulußheim, Tel.: 06205/31129, oder dem Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205/2860-0, in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Ulrike Mathes Telefon: 0621 174-1106 E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/