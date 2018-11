Polizeipräsidium Mannheim / Reilingen/ Rhein-Neckar-Kreis: ...

Reilingen/ Rhein-Neckar-Kreis: Starkstromkabel von Baustelle geklaut, Zeugen gesucht!

Reilingen/ Rhein-Neckar-Kreis - Zwischen Donnerstag 12 Uhr und Freitag 08.45 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Starkstromkabel im Wert von mehreren hundert Euro in der Straße Am Feldrain. Der oder die Unbekannten öffneten einen Bauzaun an einem Baugrundstück, entfernten von einem Starkstromverteilerkasten die Sicherungen, schnitten danach das vom Verteilerkasten führende Kabel ab und entwendeten dies.

Zeugen des Vorfalls oder Personen, den verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, mögen sich bitte unter 06205 31129 beim Polizeiposten Neulußheim melden und ihre Wahrnehmungen mitteilen.

