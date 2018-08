Polizeipräsidium Mannheim / Sandhausen/ Rhein-Neckar-Kreis: ...

Sandhausen/ Rhein-Neckar-Kreis: Fanschal geraubt, Zeugen gesucht!

Sandhausen/ Rhein-Neckar-Kreis - Am Sonntag gegen 01.30 Uhr befand sich ein 21-jähriger Mann mit seiner Freundin auf dem Nachhauseweg. Sie bemerkten, dass sie offensichtlich von vier Unbekannten verfolgt werden. In Höhe der Seegasse 50 umzingelten drei der Unbekannten den 21-Jährigen und sprachen ihn an. Der Unbekannte vor ihm riss dann dem 21-Jährigen seinen Fanschal "100 Jahre SV Sandhausen - Wir lieben Tradition" vom Hals und rannte davon. Zeitgleich schlugen die zwei anderen Unbekannten den 21-Jährigen mit den Fäusten von hinten gegen den Kopf und flüchteten dann ebenfalls. Der 21-Jährige nahm zu Fuß die Verfolgung auf, wurde dann jedoch von einem der vier Flüchtenden erneut attackiert und gegen die Schulter getreten, weshalb er die Verfolgung einstellte. Der 21-Jährige wurde bei den Angriffen leicht verletzt.

Der Täter, der den Fanschal raubte, wurde wie folgt beschrieben:

westeuropäisches Aussehen, max. 18 Jahre alt, sehr schlank, 185 cm, dunklere längere ins Gesicht gekämmte Haare.

Die anderen Täter wurden lediglich als westeuropäisches Aussehen, "sehr jung" und sehr schlank beschrieben.

Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0621 174 4444 in Verbindung zu setzen und ihre Wahrnehmungen mitzuteilen.

