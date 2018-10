Polizeipräsidium Mannheim / Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: ...

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Angeblicher Polizeibeamter versucht ältere Menschen hereinzulegen

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis - Erfolglos blieb am Dienstagabend in Sandhausen ein unbekannter Anrufer, der sich als angeblicher Polizeibeamter ausgab. Bei Polizeirevier Wiesloch meldeten sich am Dienstagabend mehrere in Sandhausen wohnhafte Personen, die einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten erhalten hatten, der vorgab, bei der Festnahme zweier Straftäter einen Zettel mit Adresse und vorhandener Wertgegenstände der Angerufenen sichergestellt zu haben. Sämtliche Personen wurden jedoch misstrauisch und stellten dem Anrufer Rückfragen, woraufhin dieser schließlich auflegte.

Bei dem Anrufer soll es sich um eine männliche Person im Alter von ca. 40 Jahren gehandelt haben, der akzentfreies Hochdeutsch sprach.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf folgendes hin:

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los. - Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach schnellen Entscheidungen, Kontaktaufnahme mit Fremden sowie Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen. - Verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei und teilen Sie den Sachverhalt mit. Benutzen Sie nicht die Rückruftaste, da Sie sonst wieder bei den Tätern landen. - Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen.

Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de

