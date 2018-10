Polizeipräsidium Mannheim / Schönau/Rhein-Neckar-Kreis: ...

Schönau/Rhein-Neckar-Kreis: Lastwagen umgekippt und Böschung heruntergerutscht - 100.000 Euro Schaden

Schönau/Rhein-Neckar-Kreis - Ein Lastwagen ist am Montagnachmittag in Schönau bei Abkippen der Ladung umgekippt und die Böschung heruntergerutscht. Ein 55-jähriger Mann befuhr gegen 15.30 Uhr einen unbefestigten Waldweg in der Verlängerung der Straße "Lindenbach" um an einer genehmigten Stelle Erdaushub abzukippen. Dabei kam er mit dem Fahrzeug zu weit nach links an die Böschung, kam zunächst in Schräglage und kippte schließlich nach links. Der Lastwagen überschlug sich, rutschte die Böschung nach unten und kam schließlich nach rund 10 Metern auf der Fahrerseite zum Liegen. Der 55-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Durch die Freiwilligen Feuerwehren Schönau und Altneudorf wurde der Lastwagen gegen weiteres Abkippen gesichert. Der Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Die Bergung des Fahrzeugs soll am Dienstagvormittag mithilfe von Schwerlastkränen erfolgen.

