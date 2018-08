Polizeipräsidium Mannheim / Schönbrunn / Rhein-Neckar--Kreis / ...

Schönbrunn / Rhein-Neckar--Kreis / Alleinbeteilgt auf geparkten PKW gefahren

Schönbrunn-Haag - Vermutlich war nicht angepasste Geschwindigkeit die Ursache für einen Verkehrsunfall am Samstagmorgen in der Heidelberger Straße, bei der die Verursacherin leicht verletzt wurde. Die 30-jährige fuhr gegen 05.00 Uhr durch Haag in Richtung Waldwimmersbach, als sie offensichtlich einem Tier ausweichen musste und die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Sie krachte in einen geparkten Nissan, der zudem gegen die Wand des dortigen Hauses geschoben wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Totallschaden. Die 30-jährige kam vorsorglich in ein Krankenhaus, das sie nach der Erstversorgung wieder verlassen konnte. Die Heidelberger Straße war für ca. eine Stunde halbseitig gesperrt.

