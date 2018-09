Polizeipräsidium Mannheim / Schönbrunn, Rhein-Neckar-Kreis: ...

Schönbrunn, Rhein-Neckar-Kreis: Illegale Müllablagerung, Zeugenaufruf!

Schönbrunn, Rhein-Neckar-Kreis - Eine illegale Müllablagerung am Waldparkplatz "Hirschbrünnle" an der K 4108 bei Schönbrunn wurde der Polizei am Samstagmorgen gemeldet.

Bislang Unbekannte hatten vermutlich im Laufe des Freitags oder der Nacht zum Samstag Pkw-Teile im Bereich des Parkplatzes entsorgt. Die Polizei fand zwei Reifen, vier Stahlfelgen und vier VW-Radzierblenden.

Personen, die im Zusammenhang mit der illegalen Entsorgung verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten, die Polizei unter 06271/9210-0 anzurufen.

