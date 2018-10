Polizeipräsidium Mannheim / Schriesheim: 24-Jährige mit Rennrad ...

Schriesheim: 24-Jährige mit Rennrad schwer gestürzt - Zeugen gesucht

Schriesheim / Rhein-Neckar-Kreis - Am Samstag, gegen 17.15 Uhr, fuhr eine 24-Jährige mit ihrem Rennrad die Landesstraße 536 von Wilhelmsfeld in Richtung Schriesheim hinunter. In einer leicht abschüssigen Rechtskurve verlor sie die Kontrolle über ihr Rad und stürzte. Trotz des getragenen Fahrradschutzhelms verletzte sie sich schwer und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Verkehrsunfallaufnahme Mannheim zu melden, Tel. 0621 174-4045.

