Polizeipräsidium Mannheim / Schriesheim: Kompletter ...

Schriesheim: Kompletter Zigarettenautomat gestohlen

Schriesheim - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entwendeten unbekannte Täter, zwischen 02:00 Uhr und 07:00 Uhr, einen Zigarettenautomaten in der Talstraße. Vermutlich wickelten sie ein Abschleppseil um den Pfosten, an dem der Automat befestigt war.

Mithilfe eines Fahrzeuges rissen sie dann gewaltsam den Metalpfahl aus dem Erdreich. Danach flexten sie den Automaten ab und luden ihn in das Täterfahrzeug.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf 3500 EUR. Hinweise nimmt das Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201 10030, entgegen.

