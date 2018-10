Polizeipräsidium Mannheim / Schriesheim / Rhein-Neckar-Kreis: ...

Schriesheim / Rhein-Neckar-Kreis: 91-jährige Frau vermisst

Schriesheim - Mit mehreren Streifenbesatzungen, Personenspürhunden und einem Hubschrauber suchte die Polizei am Dienstagabend nach einer 91-jährigen dementen Frau. Sie verließ gegen 18.00 Uhr das Altenwohnheim in der Talstraße, was zunächst nicht unüblich ist. Da sie allerdings nach über einer Stunde noch nicht zurückkehrte ging die Heimleitung von einer hilflosen Lage aus. Die anschließende Suchaktion dauerte bis gegen 02.00 Uhr an und erstreckte sich auf das Waldgebiet rund um das Heim, sowie Schriesheim und Altenbach. Die Personenspürhunde der Rettungsleitstelle hatten kurzfristig eine Fährte aufgenommen, diese aber wieder verloren. Die Suche musste abgebrochen werden und wird am Mittwochvormittag fortgesetzt. Die Gesuchte ist 158 cm groß und 47 kg schwer. Sie ist lediglich mit einem weißen Nachthemd bekleidet. Wer die Frau gesehen hat wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Heidelberg, 0621-1744444, in Verbindung zu setzen.

