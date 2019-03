Polizeipräsidium Mannheim / Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: ...

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere tausend Euro bei Einbruch in Kneipe entwendet

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis - In der Nacht von Sonntag auf Montag verschafften sich zwei bislang unbekannte männliche Täter gegen 01:45 Uhr durch Aufhebeln des Seiteneingangs Zutritt zu einer Kneipe in Schriesheim in der Talstraße. Anschließend brachen die Täter mit einem Hebelwerkzeug drei Spielautomaten auf und flüchteten mit Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Einer der Täter soll mit einem schwarzen Kapuzenpulli mit rot-weißem Aufdruck, dunkelblauer Jeans, weißen Handschuhe und schwarzen Sneakers mit weißer Sohle bekleidet gewesen sein. Der andere Täter soll zur Tatzeit eine dunkelblaue Jeans, weiße Handschuhe, einen blauen Kapuzenpullover und ebenfalls schwarze Sneakers mit weißer Sohle getragen haben.

Die Beamten des Polizeireviers Weinheim haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 06201 10030 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Yasmin Steinhauser Telefon: 0621 174-1115 E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/