Polizeipräsidium Mannheim / Schriesheim: Schaden von über 15.000 ...

Schriesheim: Schaden von über 15.000 Euro bei Crash in der Landstraße

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis - Eine 27-jährige Schriesheimer Autofahrerin verursachte am Montag kurz nach 17 Uhr in der Landstraße einen Verkehrsunfall. Sie bog nach links in den Schlittweg ab und übersah dabei die ordnungsgemäß fahrende BMW-Fahrerin. Es kam zur Kollision, wobei der BMW auf einen weiteren Wagen geschleudert wurde. An allen drei Autos entstand Schaden, den die Polizei auf über 15.000 Euro beziffert. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

