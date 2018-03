Polizeipräsidium Mannheim / Schwetzingen: Automaten aufgebrochen ...

Schwetzingen: Automaten aufgebrochen - Schaden fast 3.000 Euro

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis - In eine Bar in der Heidelberger Straße brachen in der Nacht zum Sonntag bislang unbekannte Täter brachial ein, wuchteten einen Spielautomaten auf und entnahmen das Münzgeld. Die Schadenshöhe dürfte sich ersten Angaben zufolge auf fast 3.000 Euro belaufen. Als Einbruchszeit kommt die Nacht zum Sonntag, ca. 5 Uhr bis 10 Uhr am Vormittag in Frage. Zugang verschafften sich die Unbekannten durch eine Hintertüre. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0, aufzunehmen.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Ulrike Mathes Telefon: 0621 174-1106 E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/