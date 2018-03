Polizeipräsidium Mannheim / Schwetzingen: Einfamilienhäuser von ...

Schwetzingen: Einfamilienhäuser von Unbekannten heimgesucht Zeugen gesucht

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis - In drei Einfamilienhäuser im Kurpfalzring sowie in der Kurfürstenstraße brachen im Laufe des Samstag bzw. am Samstagabend bislang nicht ermittelte Täter durch Aufhebeln von Türen und Fenstern brachial ein.

Räume wie auch Behältnisse wurden nach Brauchbarem durchsucht. Ob bzw. was die Einbrecher im Einzelnen gestohlen haben, ist aktuell noch nicht bekannt. Die Sachschadenshöhe dürfte sich auf etliche hundert Euro belaufen.

Die Geschädigten kehrten allesamt am Samstagabend in ihre Anwesen zurück und alarmierten nach Feststellung des Einbruchs sofort die Polizei. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/2880, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

