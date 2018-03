Polizeipräsidium Mannheim / Schwetzingen: Opel Vectra beim ...

Schwetzingen: Opel Vectra beim Vorbeifahren touchiert Zeugen gesucht

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis - Beim Vorbeifahren beschädigte in der Nacht zum Sonntag ein bislang unbekannter Autofahrer einen in der Carl-Theodor-Straße abgestellten Opel Vectra. Trotz des Schadens von 3.500 Euro kümmerte sich der Verursacher nicht und entfernte sich unerlaubt. Der Geschädigte stellte seinen Wagen in der Nacht zum Sonntag gegen 1 Uhr in Höhe des Anwesens Nr. 27a ab und bemerkte die Beschädigung am Vormittag gegen 11.30 Uhr. Zeugen, die Hinweise zum Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0, in Verbindung zu setzen.

