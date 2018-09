Polizeipräsidium Mannheim / Schwetzingen: Reifen zweier Autos ...

Schwetzingen: Reifen zweier Autos zerstochen - Zeugen gesucht

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis - Die Reifen zweier abgestellter Autos auf dem Parkplatz der Nordtstadthalle in der Grenzhöfer Straßen zerstachen am Mittwochabend bislang unbekannte Täter mit einem spitzen Gegenstand. BMW und Opel waren in der Zeit zwischen 19 und 21 Uhr geparkt. Die Geschädigten haben nun einen Schaden von mehreren hundert Euro zu regeln.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/2880, aufzunehmen. Die Beamten schließen nicht aus, dass für beiden Taten der ein- und derselbe Täter in Frage kommt.

