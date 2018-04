Polizeipräsidium Mannheim / Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis: ...

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Schwetzingen - Montagabend, gegen 19.50 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Mann aus Eppelheim mit seinem BMW die Siedlerstraße in Schwetzingen-Hirschacker in Richtung Marktplatz. Ein 16-jähriger Jugendlicher fuhr mit seinem Roller der Marke Yamaha aus einer Grundstückseinfahrt auf die Siedlerstraße ein und übersah hierbei den BMW. Es kam zum Zusammenstoß. Der Jugendliche, der keinen Helm trug, stürzte auf die Fahrbahn, klemmte sich sein Bein unter dem Pkw ein und wurde schwer verletzt. Nach notärztlicher Behandlung wurde der 16-Jährige in ein Krankenhaus eingeliefert und dort stationär aufgenommen. Lebensgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 5.000.- Euro.

