Polizeipräsidium Mannheim / Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: ...

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Falsche Ausfahrt genommen

Schwetzingen - Auf Abwegen war eine junge Autofahrerin am 05.05.2018 um 23:00 Uhr an der T-Kreuzung B 291/Hockenheimer Landstraße in Schwetzingen. Die 28 jährige Frau fuhr an der Kreuzung aus unbekannter Ursache statt nach rechts oder links, einfach geradeaus. Dabei überquerte sie einen Randstein, bzw Grünstreifen und kollidierte anschließend mit einem Laternenmast auf dem Parkplatz des dortigen Supermarktes. Die Fahrerin und eine gleichaltrige Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt. An dem Fahrzeug, ein VW Polo, entstand Totalschaden.

