Polizeipräsidium Mannheim / Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis: ...

Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis: Handtaschenräuber verletzt eine 65-jährige Frau schwer, Zeugen gesucht!

Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis - Am Montag gegen 05 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter in der August-Neuhaus-Straße in Höhe der Hausnummer 1, dortige Litfaßsäule in Schwetzingen einer 65-jährigen Frau die Handtasche zu rauben.

Die Frau war zu Fuß auf dem Weg zur Arbeit, als sie von dem Täter von hinten gestoßen wurde und zu Boden fiel. Der Täter riss dann an der Handtasche der Frau und wollte diese rauben. Die 65-Jährige konnte ihre Handtasche jedoch festhalten. Während der Frau schwarz vor Augen wurde, ließ der unbekannte Täter von ihr ab. Die Frau wurde bei dem Angriff schwer verletzt. Sie zog sich Verletzungen am ganzen Körper zu, erlitt mehrere Knochenbrüche und musste in einem Krankenhaus aufgenommen werden.

Eine Täterbeschreibung konnte die Frau nicht geben, auch ist nicht bekannt ob es sich bei dem unbekannten Täter um einen Mann oder eine Frau handelte. Möglich ist, dass der Täter sich mit einem Fahrrad vom Tatort entfernte.

Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Verdächtige wahrgenommen haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei unter 0621 174 4444 zu melden und ihre Wahrnehmungen mitzuteilen.

