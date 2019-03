Polizeipräsidium Mannheim / Sinsheim: 4.000 Euro Schaden nach ...

Sinsheim: 4.000 Euro Schaden nach Crash - keine Verletzte

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis - Am frühen Montagmorgen kurz vor 6 Uhr stießen in der Dammstraße//Bachäckerstraße zwei Fahrzeuge zusammen. Verursacht hatte die Kollision ein 45-jähriger Audi A5-Fahrer, der einem ordnungsgemäß fahrenden BMW-Fahrer die Vorfahrt nicht gewährt hatte. Sachschaden entstand in Höhe von 4.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise keiner der Beteiligten.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Ulrike Mathes Telefon: 0621 174-1106 E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/