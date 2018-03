Polizeipräsidium Mannheim / Sinsheim: Audi A 4 beschädigt ...

Sinsheim: Audi A 4 beschädigt Verursacher entfernt sich - Hinweise an die Polizei

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis - Einen ordnungsgemäß in einer Parkbucht am Karlsplatz abgestellten grauen Audi A 4 beschädigte am Sonntagnachmittag kurz vor 16 Uhr ein bislang unbekannter Autofahrer. Bisherigen Angaben zufolge könnte es sich bei dem verursachenden Wagen um einen Peugeot mit MA-Kennzeichen gehandelt haben. Hinter dem Steuer saß möglicherweise eine ca. 20 - 30 Jahre alte Frau mit schulterlangen, blonden Haaren. Obwohl an dem Audi Schaden von 2.000 Euro entstand, kümmerte sich der Verursacher nicht und entfernte sich unerlaubt. Die Polizei ermittelt daher wegen Unfallflucht und nimmt unter Tel.: 07261/6900 entsprechende Hinweise entgegen.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Ulrike Mathes Telefon: 0621 174-1106 E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/