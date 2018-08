Polizeipräsidium Mannheim / Sinsheim: Audi TT Roadster zerkratzt ...

Sinsheim: Audi TT Roadster zerkratzt - Zeugenhinweise erbeten

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis - Einen grauen Audi TT zerkratzte im Laufe des Mittwoch ein bislang unbekannter Täter und richtete Sachschaden von rund 1.000 Euro an. Die Geschädigte hatte ihr Auto gegen 7.30 Uhr in der Südl. Ringstraße in Höhe der Anwesen Nr. 5/6 geparkt. Als sie am Abend gegen 17 Uhr zurückkam, musste sie die Beschädigungen feststellen und erstattete sofort Anzeige beim Polizeirevier Sinsheim.

Die Beamten ermitteln nun wegen Sachbeschädigung und bitten Zeugen, die evtl. auf den Vorfall aufmerksam wurden, sich unter Tel.: 07261/6900, zu melden

