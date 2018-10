Polizeipräsidium Mannheim / Sinsheim/BAB 6: Unfall zwischen zwei ...

Sinsheim/BAB 6: Unfall zwischen zwei Fahrzeugen, die verbotswidrig den Seitenstreifen nutzten

Mannheim - Einen Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuge verbotswidrig den Seitenstreifen nutzten, ereignete sich am Dienstagmorgen auf der A 6 zwischen den Anschlussstellen Sinsheim/Steinfurt und Sinsheim/Süd. Eine 24-jährige Frau befuhr gegen 6.45 Uhr bei stockendem Verkehr mit ihren Nissan verbotswidrig den Seitenstreifen der A 6 in Richtung Mannheim, um schneller vorwärts zu kommen. Kurz vor ihr wechselte ein 23-jähriger VW-Golf-Fahrer von der rechten Fahrspur, ebenfalls verbotswidrig, auf den Seitenstreifen und stieß dabei mit dem Nissan zusammen. Der Nissan wurde hierdurch gegen die rechten Leitplanken gedrückt. Die Fahrerin des Nissan erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Die beiden beteiligten Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Es ergaben keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

